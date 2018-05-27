إصابة 11 شرطياً في تظاهرة للمعارضة الألبانية

أصيب 11 شرطياً إضافة إلى صحافي بجروح أثناء تظاهرة للمعارضة الألبانية للمطالبة باستقالة وزير الداخلية الذي تتهم شقيقه بالضلوع في الاتجار بالمخدرات.

وقال مدير الشرطة الألبانية أردي فيليو في مؤتمر صحافي: «أصيب 11 شرطياً أثناء التظاهرة إثر تعرضهم للرمي بالحجارة». وأوضح لاحقاً أن إصابات كافة الشرطيين «طفيفة»، وأن سبعة منهم سيغادرون المستشفى بعد تضميد جراحهم.

من جهة أخرى أصيب صحافي يعمل لحساب صحيفة قريبة من الحزب الديمقراطي (معارض). وقال لدى مغادرته المستشفى إنه تعرض للضرب من شرطي بعصاه. لكن بعض وسائل الإعلام قالت إنه أصيب بمقذوفات رماها محتجون.

وتعذر على مدير الشرطة تقديم تفاصيل، مشيراً إلى أنه يجري «فحص» الصور التي التقطت في المكان. وتظاهر آلاف الأشخاص بدعوة من المعارضة (يمين الوسط) للمطالبة برحيل وزير الداخلية فاتمير خافاج.