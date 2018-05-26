مطالبة روسيا بالاعتراف بدورها في حادث إسقاط الطائرة الماليزية

طالبت الحكومة البريطانية نظيرتها الروسية بتحمل مسؤوليتها في حادث إسقاط الطائرة المدنية الماليزية MH17، في الأجواء الأوكرانية صيف 2014، مؤكدة على ضرورة تقديم موسكو لأجوبة بشأن الحادثة. وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون في بيان إنه يجب على الحكومة الروسية أن تقدم أجوبة بخصوص تصرفاتها في إسقاط الطائرة الماليزية.

وقال الوزير البريطاني، إن الفضل يعود إلى العمل المهني والمتكامل الذي قام به المحققون، بحيث أصبحنا نعرف أن الصاروخ كان في ملكية الكتيبة 53 لمضادات الطائرات التابعة للجيش الروسي، مشيراً إلى أنّ هذا التصرف دليل قاطع على استخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء.

وأضاف: دماء الضحايا يحب أن لا تذهب سدى. وأوضح أن المجتمع الدولي سبق له أن عاين سلوكيات روسية غير مسؤولة ومسببة للاضطرابات، من خلال ضمها غير القانوني لجزيرة القرم، وافتعالها للنزاع في شرق أوكرانيا ورعايتها لنظام الرئيس الأسد الذي يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه.

وأعرب جونسون عن دعم حكومة بلاده لطلب تقدمت به كل من هولندا وأستراليا إلى روسيا للاعتراف بالمسؤولية الرسمية عن الهجوم. إلى ذلك، حمّلت أستراليا وهولندا، أمس، رسمياً المسؤولية المباشرة عن إسقاط الطائرة الماليزية، بما يمهد الطريق للدولتين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد موسكو.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في بيان أمس: هولندا واستراليا مقتنعتان الآن بأنّ روسيا مسؤولة عن نصب منظومة بوك التي تم استخدامها في إسقاط الطائرة إتش إم 17، تتخذ الحكومة الآن الخطوة التالية من خلال تحميل روسيا المسؤولية رسمياً. في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، روسيا، إلى تقبل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الماليزية.