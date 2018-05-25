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روسيا ترفض الاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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أعلنت روسيا رفضها القاطع للاتهامات بتورطها في كارثة الطائرة الماليزية. صرح بذلك دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بحسب وكالة سبوتنيك.

وكانت أستراليا وهولندا قد وجهتا ،اليوم الجمعة، اتهامات رسمية إلى روسيا بأنها مسؤولة بشكل مباشرعن إسقاط طائرة شركة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في رحلتها الجوية رقم (إتش. إم 17).

وذكر محققون دوليون في تقرير صدر أمس الخميس، أن منظومة مضادة للطائرات من طراز (بوك) تابعة للجيش الروسي، تسببت في إسقاط الطائرة فوق شرق أوكرانيا بينما كانت في رحلة جوية من أمستردام إلى كوالالمبور يوم 17 تموز/يوليو عام 2014، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب للصحفيين في كانبيرا: " بناء على هذه الاكتشافات، إن النتيجة الوحيدة التي يمكن استخلاصها هي أن روسيا مسؤولة بشكل مباشر".

وأضافت أن "أستراليا وهولندا أخطرتا روسيا الاتحادية بأننا نحملها المسؤولية بموجب القانون الدولي عن دورها في إسقاط الرحلة الجوية إم إتش 17".

 

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