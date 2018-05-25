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أول صور لمفجري المطعم الهندي في كندا

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قالت السلطات الكندية إن رجلين مجهولي الهوية دخلا مطعما في مدينة ميسيساغا، الخميس، وفجرا عبوة ناسفة فأصابا 15 شخصا ثم لاذا بالفرار.

ووقع الانفجار في مطعم "بومباي بيل" الهندي حوالي الساعة 10:30 مساء. وقالت خدمة الإسعاف في المنطقة على تويتر إن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفى، وإن جروح 3 منهم بالغة.

وذكرت الشرطة في تغريدة أن المشتبه بهما دخلا المطعم وفجرا عبوة ناسفة ثم هربا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ونشرت الشرطة صورة على تويتر يظهر فيها رجلان في ملابس داكنة يدخلان منشأة، وأحدهما يحمل شيئا على ما يبدو.

ووقع الهجوم في ميسيساغا، سادس أكبر مدينة كندية، بعد شهر من واقعة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا.

وتبعد ميسيساغا مسافة 32 كيلومترا إلى الغرب من مدينة تورونتو، وتعتبر ضمن المدن الواقعة تحت منطقة "تورونتو الكبرى".

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