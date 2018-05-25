ميركل تلتقي نشطاء حقوقيين وذوي معتقلين في بكين

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها الرسمية في العاصمة الصينية بكين، مجموعة من المحامين المدنيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان وأقارب أشخاص معتقلين هناك.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، إن ميركل بحثت مع المشاركين في اللقاء أوضاعهم. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أقيم اللقاء بعد تناول العشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في السفارة الألمانية.

وخلال الزيارة، وضعت السلطات الصينية الحقوقي المعروف هو جيا تحت الإقامة الجبرية خشية أن يلتقي ميركل. وقال جيا: «قالوا لي إنهم يعلمون أنني مدعو، لذا يتم اتخاذ هذه الإجراءات». وأضاف أن الإقامة الجبرية بدأت الأربعاء الماضي، وستظل قائمة طالما أن ميركل في المدينة.