مخادع روسي يوهم وزير خارجية بريطانيا أنه رئيس وزراء أرمينيا

تلقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مكالمة هاتفية، من أحد المخادعين الروس تظاهر خلالها بأنه رئيس الوزراء الجديد في أرمينيا، ردا على طلبه للحصول على المشورة بشأن مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي أحدث حالة إحراج للسياسي البريطاني، هنأ جونسون المتصل، الذي اعتقد أنه نيكول باشينيان، بفوزه في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقيل له إن باشينيان يعتزم مقابلة بوتين في سوتشي الأسبوع المقبل ويود الحصول على المشورة قبل المحادثات. وقال مدعي شخصية باشينيان "آمل ألا يسممني باستخدام نوفيشوك" في اشارة إلى غاز الأعصاب الذي تسبب في تسميم عميل مزدوج روسي سابق هو سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وضحك جونسون قبل أن يجيب: "حسناً، من المهم جداً، أعتقد، يا رئيس الوزراء، أنه لا يوجد لدينا الان حرباً باردة جديدة".

وقال جونسون، بحسب تسجيل صوتي للمكالمة التي قام بنشرها المخادعان الروسيان أليكسي ستولياروف وفلاديمير كوزنيتسوف، والمعروفان على الإنترنت باسم "فوفان" و "لكزس"، إن الهجوم على سكريبال كان "خطأ فادحا".

وبعد مرور 14 دقيقة، بدا أن جونسون يرغب في إنهاء المكالمة حيث قال: "شكرا جزيلا لك، يا رئيس الوزراء".