كوريا الشمالية تفكك موقع التجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها نفذت وعدها للعالم، وهدمت موقع للتجارب النووية بحضور صحفيين أجانب، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية في إطار خطوات قلصت التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية في موقع "بونغي ري" المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.

وسمحت بيونغ يانغ لمجموعة صغيرة من الصحفيين بالوصول إلى موقع "بونغي ري" للاطلاع على وعدها وقف التجارب السرية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت هذا القرار بشكل أحادي قبل القمة المرتقبة بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن بيونغ يانغ قطعت الاتصالات رفيعة المستوى مع سول بسبب مناورات عسكرية تجريها مع الجيش الأميركي.

ووسط قلق متزايد بشأن نجاح القمة، من المقرر أن يجتمع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن مع ترامب في واشنطن في وقت لاحق، الثلاثاء.