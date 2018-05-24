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تحذير من السفر إلى 4 مقاطعات هندية بسبب فيروس «نيباه»

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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بعدما حصد فيروس نيباه القاتل أكثر من عشر أرواح تم تسجيلها في شمال ولاية كيرالا بالهند، أصدرت حكومة الولاية في 23 مايو تنبيها دعت فيه المسافرين لتجنب زيارة أربع مناطق هي كوزيكود ومالابورام ، ووايناد وكانور.

وقال راجيف ساداناندان، وزير الصحة في كيرالا أن "السفر إلى أي جزء من ولاية كيرالا يعتبر آمناً، ولكن إذا رغب المسافرون توخي المزيد من الحذر، فعليهم تجنب المقاطعات الأربعة". 

وكان مسؤولون في قطاع الصحة قد أعلنوا الثلاثاء  إن عشرة أشخاص لاقوا حتفهم في جنوب الهند بسبب فيروس نادر ينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، ويمكن أن يسبب أعراضا تتشابه مع الأنفلونزا ويسبب تلفا في المخ.

ولا يوجد لقاح للفيروس (نيباه) الذي تفشى في ولاية كيرالا.

 

 

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