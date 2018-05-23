واشنطن: لن نتسامح مع دعم طهران للحوثيين

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين متهمين بتقديم الدعم للمتمردين الحوثيين في اليمن لإطلاق صواريخ على السعودية.

وأفاد بيان صادر عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن المسؤولين الإيرانيين الخمسة مرتبطون بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المكلف بالعمليات الخارجية وببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية.

وأكد البيان أن «الولايات المتحدة لن تتسامح بعد اليوم مع الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين الذين يهاجمون أقرب شركائنا، السعودية».

من جهة ثانية عززت المقاومة اليمنية انتصاراتها بتحرير مناطق جديدة في الحديدة وصعدة وحجة، وسط فرار الميليشيا من أكثر من موقع.

وفي عدن، أحبطت وحدات أمنية تابعة لإدارة أمن المحافظة مخططاً لتفجير عبوات ناسفة في الطريق الذي تستخدمه قوات التحالف العربي، حيث زرعت المتفجرات وسط الأشجار المحاذية للطريق.

إنسانياً، واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم على غير القادرين في محافظة تعز، وذلك لليوم الثالث على التوالي في إطار مشروع إفطار صائم.

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