ترامب يخرق تعليمات أمنية في التغريد على «تويتر»

كشف تقرير حديث لصحيفة «بولوتيكو»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاهل قواعد أمنية ضرورية ليواصل كتابة تغريدات على موقع تويتر.

وأوضح التقرير أن ترامب يستعمل هاتفي «آيفون»، الأول يستعمله في إجراء المكالمات، أما الآخر فمزود بتطبيق «تويتر» فقط، بجانب مجموعة من التطبيقات الخاصة بالقنوات الإخبارية البارزة.

ووفقاً لمسؤولين أمنيين، فإن ترامب قاوم البروتوكولات الأمنية للبيت الأبيض التي تقضي بإجراء فحص دوري للهواتف المحمولة مرة واحدة شهرياً على الأقل، لرصد أي تطبيقات أو نشاط خبيث على الهاتف.

وبحسب الصحيفة، وصف ترامب تلك الإجراءات الأمنية بأنها «غير مريحة بالمرة».