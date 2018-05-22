واشنطن تهدد فنزويلا بالرد بالمثل لطردها دبلوماسيين

هددت الولايات المتحدة فنزويلا "الثلاثاء" بالرد بالمثل بعدما اعلن الرئيس نيكولاس مادورو طرد اثنين من كبار الموظفين الدبلوماسيين الاميركيين في كراكاس.

وقال مسؤول في الخارجية الاميركية "لم نتبلغ بالامر من جانب الحكومة الفنزويلية عبر القنوات الدبلوماسية"، متداركا انه اذا تأكد قرار الطرد "فان الولايات المتحدة يمكن ان تتخذ تدابير مماثلة ملائمة".

وفي وقت سابق، اعلن الرئيس نيكولاس مادورو قرار الطرد ردا على فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على بلاده غداة اعادة انتخابه الاحد.

واتهم القائم بالاعمال الاميركي تود روبنسون بالتآمر عسكريا ضده والسعي الى تدمير اقتصاد البلاد وتشجيع الامتناع عن التصويت في الانتخابات. كما اتهم براين نارانجو بانه يمثل الاستخبارات الاميركية في كراكاس.

واورد المسؤول في الخارجية الاميركية "نرفض تماما المزاعم الخاطئة لمادورو بحق القائم بالاعمال روبنسون والمسؤول الثاني في البعثة الدبلوماسية نارانجو".

وكانت واشنطن وصفت نتائج الانتخابات الرئاسية بانها "مهزلة" وقد رفضتها ايضا تشيلي وبنما وكوستاريكا ومجموعة ليما التي تضم الارجنتين والبرازيل وكندا وكولومبيا والمكسيك.