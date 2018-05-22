صحافيون يغطون تفكيك موقع النووية في كوريا الشمالية

وصل عشرات الصحافيين من الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى كوريا الشمالية، اليوم، على متن طائرة مستأجرة أقلعت من بكين، بحسب شبكة "سي جي تي ان" التلفزيونية الصينية الرسمية.

وسيغطي الصحافيون تدمير موقع بونغيي-ري للتجارب النووية، داخل جبل في شمال شرق البلاد، في عملية يتوقع أن تتم بين الأربعاء والجمعة.

وتعتبر هذه الخطوة بادرة حسن نية قبل قمة مرتقبة مع الولايات المتحدة.

ودعت كوريا الشمالية مجموعة من الصحفيين لمشاهدة تفكيك موقع بونجي-ري في الأسبوع الحالي لكنها لم تدع خبراء فنيين على الرغم من أن الولايات المتحدة طلبت "إغلاقا دائما لا رجعة فيه يمكن التحقق والتأكد منه بشكل تام".

وأجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست في ذلك الموقع عام 2006. والتجربة الأخيرة الأقوى على الإطلاق في سبتمبر العام الماضي، كانت بحسب بيونغ يانغ قنبلة هيدروجينية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت سابقاً أنها ستسمح للصحافيين الكوريين الجنوبيين بحضور المراسم التي ستجرى هذا الأسبوع، في إطار تقارب دبلوماسي عقب قمة بين الزعيمين الكوريين الشهر الماضي.

لكن بيونغ يانغ رفضت في اللحظة الأخيرة لائحة بأسماء صحافيين كوريين جنوبيين. ونددت بالمناورات العسكرية الجوية "ماكس ثاندر" التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووصفتها بالاستفزاز.

وعبرت كوريا الجنوبية عن أسفها لأن صحفييها ليسوا ضمن الوفد الذي يغطي الحدث برغم توجيه الدعوة لهم في وقت سابق.

وهددت بيونغ يانغ أيضاً بإلغاء قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيمها كيم جونغ اون في سنغافورة في 12 يونيو، رغم أسابيع من تقارب مبدئي.

واتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بالضغط عليها في مطلب أحادي الجانب لنزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وترامب في واشنطن اليوم الثلاثاء فيما يحاول مسؤولون أميركيون معرفة إن كانت كوريا الشمالية، التي طورت برنامجاً نووياً وآخر للصواريخ في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، جادة بشأن التفاوض على اتفاق لنزع السلاح النووي.