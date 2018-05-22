ترجيح تكليف المحامي جوزيبي كونتي برئاسة الحكومة في إيطاليا

أفادت الصحافة الإيطالية، أمس، بأنه من المرجح أن يتم اختيار محام غير معروف جداً وأستاذ قانون بعيد عن عالم السياسة الإيطالية، هو جوزيبي كونتي، لترؤس الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا.

ويعرض لويجي دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، وماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا خيارهما لرئاسة الحكومة في اجتماعات منفصلة.

وعلى ماتاريلا أن يوافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة مع الأحزاب قبل عرض الحكومة أمام البرلمان للموافقة. وتكتم كل من دي مايو وسالفيني على خيارهما، لكن وسائل الإعلام الإيطالية وقبيل الاجتماع الحاسم، راهنت على كونتي البالغ 54 عاماً.

ولد كونتي عام 1964 في قرية فولتورارا أبولا الصغيرة الواقعة في منطقة بوليا جنوب إيطاليا. ولديه خبرة كبيرة في القانون والأكاديمية.

وكان دي مايو قد عرض اسم كونتي ضمن فريق وزرائه قبيل الانتخابات العامة في 4 مارس، وأوكله تسهيل البيروقراطية التي ترهق البلاد.