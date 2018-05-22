هاسبل تؤدي اليمين وتتولى مهامها كأول امرأة تقود «سي آي إيه»

أدت جينا هاسبل اليمين، أمس، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأصبحت في سن 61 أول امرأة تترأس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) التي انضمت إلى صفوفها منذ أكثر من 30 عاماً.

ودعت هاسبل إلى توسيع انتشار العملاء في الخارج. وقالت إن وكالة الاستخبارات المركزية يجب أن تزيد من إجادتها للغات الأجنبية، وتقوي الشراكات في الخارج وتنشر «المزيد من ضباطنا إلى الميدان الخارجي». وتابعت: «نحن جهاز استخبارات خارجي، ويجب أن تعكس قوتنا العاملة وأولوياتنا ذلك».

وقالت هاسبل إنها «تشعر بفخر كبير»، لكونها أول امرأة يختارها الرئيس لإدارة سي آي إيه، مشيدة بـ«شجاعة» نساء قبلها حاربن «الصور النمطية» و«فتحن الأبواب». وأضافت: «أنا هنا بفضل هؤلاء البطلات اللواتي لم يبحثن عن المجد أبداً، بل كن مصدر إلهام». وتابعت: «لقد فعلنا ذلك» مخاطبة فتاتين من الحضور تبلغان من العمر 6 و7 سنوات، أرسلتا لها كلمة تشجيع.

وخلال كلمته في احتفال أقيم في مقر الوكالة، أشار ترامب إلى «الخطوة» المتعلقة بوصول امرأة إلى رئاسة سي آي إيه.

وتخلف هاسبل التي ثبتها مجلس الشيوخ رغم دورها المثير للجدل في برامج التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، مايك بومبيو وزير الخارجية.

وكان ترشيحها أثار جدلاً لأنها أدارت خلال أشهر من العام 2002 سجناً سرياً تابعاً للوكالة في تايلاند، حيث تعرض معتقلون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة للإيهام بالغرق، وهو أسلوب غير قانوني وفقاً للقانون العسكري، لكن الرئيس جورج بوش سمح به بعد هجمات 11 سبتمبر.