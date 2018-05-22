6 وفيات نتيجة تفشي فيروس «نيباه» في كيرالا بالهند

أعلن مسؤولو الصحة في الهند، أمس، أن تفشياً لفيروس «نيباه» القاتل يشتبه في أنه السبب وراء وفاة ستة أشخاص في ولاية كيرالا جنوبي الهند.

وقال كيه.جيه رينا، وهو مسؤول في وزارة الصحة في كيرالا، إن «الفحوص أثبتت إصابة اثنين من المتوفين بالفيروس، وننتظر نتائج فحص المتوفين الآخرين».

وأفاد رينا بأن حالات الوفاة التي لم تظهر نتائج الفحص الخاصة بها بعد من بينها ممرضة اعتنت بمرضى مصابين بفيروس نيباه.

وأرسلت عينات دم لـ64 شخصاً من بينهم أفراد من أسر هؤلاء الأشخاص الذين توفوا في منطقة خوزيكودي شمالي كيرالا وآخرون ممن خالطوهم لفحصها.

وأطلقت السلطات تحذيراً صحياً في أنحاء كيرالا، ونشرت وزارة الصحة فرقاً من الخبراء.