«آر.تي» الروسية تواجه 3 تحقيقات جديدة في بريطانيا

أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام في بريطانيا، أمس، إنها فتحت ثلاثة تحقيقات جديدة تتعلق بمحطة (آر.تي) الروسية الإخبارية التلفزيونية، لمعرفة ما إذا كانت قد انتهكت قواعد عدم الانحياز.

وكانت الهيئة المعروفة باسم (أوفكوم) حذرت من قبل مؤسسة (تي.في نوفوستي) مالكة المحطة التلفزيونية، من أنها قد تفقد حقوق البث في بريطانيا إذا لم تتمكن من تخطي اختباراتها بشأن ملاءمة ومناسبة المضمون لقواعدها التنظيمية.

وذكرت أوفكوم إنها رأت تزايداً ملحوظاً في عدد البرامج التي تتطلب تحقيقاً بعد هجوم بغاز أعصاب على سيرجي سكريبال، الجاسوس الروسي السابق في مارس. وقالت ناطقة باسم أوفكوم: «فتحنا ثلاثة تحقيقات أخرى في ما يتعلق بعدم الانحياز في الأخبار وبرامج الأحداث الجارية التي تبثها آر.تي».