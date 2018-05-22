ترامب يشدّد العقوبات على فنزويلا

أكد المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا، فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت أول من أمس، فيما أصدرت مجموعة ليما المؤلفة من دول أميركا اللاتينية وكندا، بياناً قالت فيه إنها لا تعترف بشرعية الانتخابات واستدعت سفراءها من فنزويلا.

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً ينص على فرض مزيد من العزلة الاقتصادية على النظام في فنزويلا، غداة إعادة انتخاب مادورو في عملية وصفتها واشنطن بانها «غير شرعية».

ويحد مرسوم ترامب من قدرة كراكاس على بيع أصول تعود إلى الدولة. واعتبر نائب الرئيس مايك بنس أن الانتخابات في فنزويلا «مهزلة وليست حرة ولا عادلة، وأن النتيجة غير الشرعية هي ضربة جديدة للتقليد الديمقراطي العريق في فنزويلا». وأضاف أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين «في وقت تنهار فنزويلا ولا يزال الشعب الشجاع ضحية البؤس».

من جهته، توعّد وزير الخارجية مايك بومبيو بفرض مزيد من العقوبات على فنزويلا، وقال في بيان إن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الدول الديمقراطية دعماً للشعب الفنزويلي، وستتخذ تدابير اقتصادية ودبلوماسية سريعة دعماً لاستعادة هذا الشعب ديمقراطيته». وأضاف: «في انتظار أن يسلك النظام مجدداً الطريق الديمقراطي في فنزويلا عبر انتخابات حرة وشفافة، فإن الحكومة ستظل تواجه العزلة من جانب المجتمع الدولي».

من جهتها، أعلنت مجموعة ليما التي تضم 14 دولة، منها الارجنتين والبرازيل وكندا، إنها استدعت سفراءها من فنزويلا احتجاجاً على نتائج الانتخابات التي قالت إنها «غير شرعية».

وأكدت المجموعة إنها استدعت أيضاً سفراء فنزويلا في عواصمها، على خلفية فوز مادورو. وذكرت أن الانتخابات «لم تلتزم المعايير الدولية لعملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة».

ولفتت المجموعة إلى الأزمة الإنسانية والسياسية «المتفاقمة» في فنزويلا، وهي بسبب «غياب المؤسسات الديمقراطية ودولة القانون والضمانات والحريات السياسية».

وتضم مجموعة ليما، بيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.

وشارك في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي مادورو، ومنافسه الرئيسي فالكون الذي ترشح رغم دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات، والمهندس رينالدو كيهادا، والقس السابق خافيير بيرتوتشي.