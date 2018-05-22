أحكام بالمؤبّد على 104 أشخاص في تركيا

أفادت صحيفة «حريت» بأن محكمة تركية أصدرت أحكاماً أمس، بالسجن المؤبد على 104 أشخاص لضلوعهم في محاولة الانقلاب العسكري في 2016، وهي من أشد الأحكام الصادرة منذ الانقلاب الفاشل.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الواقعة في مدينة إزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه، أصدرت أحكاماً «مشددة وبالمؤبد» على 104 من بين 280 متهماً، وهي أشد عقوبة ممكنة بموجب القانون التركي، إذ إنها ترفع الحد الأدنى لمدة السجن المطلوبة لإطلاق السراح المشروط.

وقالت الصحيفة، إن المحكمة قضت بسجن 21 شخصاً آخرين 20 عاماً بسبب إهانة الرئيس، بينما حكمت على 31 بالسجن عشرة أعوام وستة أشهر بسبب «الانتماء لمنظمة إرهابية».

وقتل أكثر من 240 شخصاً، أكثرهم مدنيون عزل، مساء يوم 15 يوليو 2016 عندما استولت مجموعة من الجنود على دبابات وطائرات حربية في محاولة لمهاجمة البرلمان والإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.

وتتهم الحكومة شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان، بتدبير محاولة الانقلاب. ونفى كولن الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، المشاركة في محاولة الانقلاب وأدانها.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مارس، إن السلطات اعتقلت 160 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب، وأقالت نفس العدد تقريباً من الموظفين الحكوميين في إطار حملة واسعة النطاق. ووُجهت اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألفاً منهم، وهم مسجونون بانتظار محاكمتهم.