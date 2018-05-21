بومبيو: سنفرض أقسى عقوبات في التاريخ على إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستفرض أقسى عقوبات في التاريخ على إيران.

وأضاف أن إيران خدعت العالم في الاتفاق النووي ولن نتغاضى عن تطوير برامجها الصاروخية.

وأوضح خلال إعلان بومبيو استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة للتعامل مع إيران أن ايران سلحت ميليشات حزب الله اللبناني وغذت العنف في سوريا، ووفرت الملاذ للقاعدة وقادتها، مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني قدم الصواريخ للحوثيين لتهديد السعودية.

وتابع " سنفرض ضغطاً مالياً غير مسبوق على إيران"، مشيرا الى ان النظام الإيراني سبب الأزمات الاقتصادية في بلاده.

وأضاف بومبيو "روحاني وظريف مسؤولان عن المعاناة الاقتصادية للشعب الإيراني".

وقال : يجب أن تنهي إيران دعمها للحوثيين في اليمن ويجب ان تتوقف عن دعم الإرهاب.

وحدد بومبيو 12 شرطا للتوصل الى "اتفاق جديد" مع إيران مع مطالب أكثر صرامة حول النووي، ووضح حد للصواريخ البالستية والتدخل الايراني في اليمن وسوريا.

في مقابل ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات في نهاية المطاف. وطالب بومبيو حلفاء واشنطن ب"الدعم"، وخصوصا الاوروبيين، رغم انه حذرهم من ان الشركات التي ستقوم بأعمال في إيران في قطاعات تحظرها العقوبات الاميركية "ستتحمل المسؤولية".

وشدد بوميو على أن إيران يجب ان تكشف للوكالة الدولية عن كل أنشطتها النووية ، مشيرا إلى أن أي اتفاق يجب أن يضمن عدم حصول إيران على السلاح النووي.