ضربات أميركية تحبط سيطرة طالبان على مدينة أفغانية

شدد مسلحون من حركة طالبان حصارهم على منطقة أخرى في أفغانستان، فيما سعى مسؤولون لطمأنة الناس الذين يتزايد غضبهم أن الوضع الأمني سيتحسن، في وقت منعت ضربات جوية أميركية من سيطرة الحركة على مدينة فراه.

وحاصر المسلحون مجمع الحاكم المحلي في منطقة أجريستان في إقليم غزنة جنوبي العاصمة كابول، فيما قال مسؤولون إن تعزيزات لقوات الحكومة وصلت لتحل محل الشرطة في الدفاع عن المدينة.

ويأتي القتال في غزنة التي تشهد منذ فترة طويلة وجوداً مكثفاً لطالبان بعد عدة أيام من القتال في إقليم فراه في الجانب الآخر من البلاد على الحدود مع إيران، حيث اقترب المسلحون من اجتياح عاصمة الإقليم.

ووصلت تعزيزات بسرعة من أقاليم أخرى وشنت القوات الجوية الأفغانية والأميركية ضربات متكررة أجبرت المسلحين على التقهقر عن وسط المدينة، لكن المتاجر ظلت مغلقة والشوارع خاوية. وفيما واصلت طالبان هجوم الربيع الذي بدأته الشهر الماضي دار قتال عنيف في مناطق متفرقة من البلاد من بدخشان وبغلان في الشمال إلى فراه في الغرب إلى غزنة وزابل في الوسط.

وفي أجريستان في غزنة قال الناطق باسم الحاكم المحلي، محمد عارف نوري، إن قوات خاصة أخرى وصلت وتراجع مسلحو طالبان من وسط المدينة. وقال: «القتال متواصل لكن الهجمات على وسط المنطقة تم صدها». لكن مسؤولين محليين قالوا إن وسط المدينة يبقى تحت تهديد خطير وإن الحاكم المحلي فر منه.