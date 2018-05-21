إيران تضغط على أوروبا لدعم الاتفاق النووي

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الرسمية الإيرانية أن ظريف قال للمفوض ميجيل أرياس كانتي: «مع انسحاب أميركا زادت توقعات إيران من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي».

ومنذ إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بالسعي للإبقاء على تجارة النفط الإيرانية والاستثمارات، لكنهم أقروا بأن ذلك لن يكون سهلاً.

وقال أرياس كانتي لصحافي غربي بعد اجتماعات استمرت يومين مع مسؤولين إيرانيين في طهران: «علينا الحفاظ على هذا الاتفاق حتى لا نتفاوض على اتفاق جديد». وتابع: «رسالتنا واضحة. هذا اتفاق نووي يحقق المرجو منه». ونقلت الوكالة عن ظريف قوله: «إعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق النووي».

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن ظريف قوله أمام النواب في البرلمان، إن إنقاذ الاتفاق يعد تحدياً كبيراً، وأشار إلى أنه لهذا السبب لابد من منح الوقت والصبر «كي لا يتم في الوقت الحاضر الاقتراب حتى من الخطوط الحمر». في السياق، قال الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، إن البرلمان تلقى تقريراً بشأن المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم رئاسة المجلس، إنه «تم البحث في اجتماع مغلق للمجلس الضمانات التي يجب على الأوروبيين تقديمها بعد الانسحاب الأميركي».