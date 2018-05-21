المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تطلق حملة «الناس للناس» العالمية

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس حملة عالمية «الناس للناس»، للتعريف بالأسر اللاجئة التي تكافح كل يوم لتوفير قوتها اليومي. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قدرة النساء والأطفال تحديداً على الصمود، من غير معيل في معظم الأحيان، في وجه المعاناة التي اجتاحت حياتهم دون أي سابق إنذار.

وتماشياً مع هذه الأهداف، بدأت مفوضية اللاجئين بنشر حملتها المصورة عبر وسائل الإعلام في المنطقة والعالم، وعبر شبكة الإنترنت، والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك تحت عنوان «الناس للناس». من خلال هذه الحملة، ستتمكن الأسر في المنطقة والعالم من التماس واقع الصعوبات اليومية التي يواجهها اللاجئون خلال الشهر الفضيل وما بعده.

وقال مسؤول علاقات القطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية حسام شاهين: «مع بداية الشهر الكريم، ندعو الجميع لمساندة الأسر اللاجئة في إطار حملتنا الناس للناس، كي نتمكن سوياً من تلبية الاحتياجات الأساسية لكل هذه الأسر في أشد ظروفها صعوبة، حيث نعتمد على مساهماتكم وتبرعاتكم لمواصلة تأدية هذه المهمة. في عالمٍ يحتوي على 22.5 مليون لاجئ، لابد لنا اليوم أن نؤازر الأسر اللاجئة الأكثر عوزاً وحاجة، لا سيما الأطفال والنساء من اللاجئين السوريين والروهينغا».

وتأتي حملة الناس للناس لتسلط الضوء على الكيفية التي تُترجم فيها التبرعات إلى مشاريع إغاثية مستدامة ومساعدات نقدية دورية لأشد الأسر اللاجئة حاجة.

وأضاف : «في الوقت الذي يشهد فيه العالم مزيداً من الأزمات، ندعوكم اليوم إلى مساعدتنا في دعم اللاجئين المحتاجين».