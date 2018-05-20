فيديو يرصد تحول مدينة إيرانية إلى "ساحة حرب"

نشر ناشطون إيرانيون، السبت، لقطات مصورة تؤكد حجم المواجهات الضارية المستمرة بين مئات المحتجين وقوات الأمن في جنوب إيران منذ أيام عدة، والتي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقال الناشطون، إن الفيديو يرصد المواجهات بين الشبان المحتجين والقوات الإيرانية في مدينة كازرون، التي انتفضت، مطلع الأسبوع الماضي، ضد قرار السلطات تقسيم بعض أحياء المدينة ودمجها في بلدة جديدة.

وتشهد معظم المدن الإيرانية منذ ديسمبر الماضي موجات من التظاهرات المناهضة للنظام، وللاحتجاج على الفساد وتدني مستوى المعيشة وتصاعد وتيرة القمع، الأمر الذي أثار هلع السلطات.

وعلق الناشطون على الفيديو الذي يظهر فيه مئات المحتجين وآليات للأمن تندلع فيها النيران، بالقول إنه "بعد القمع العنيف للسلطات تحولت المدينة إلى ساحة حرب".

وكانت التقارير الأولية ذكرت أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب العشرات بجروح من جراء قمع السلطات للمحتجين، الذين ردوا بمهاجمة مراكز أمنية، وقد أضرموا النار في مركز للشرطة، الخميس.

ورغم أن وكالة أنباء الطلبة، نقلت عن مسؤول محلي قوله، إن الوضع بات تحت السيطرة في كازرون، فإن المعارضة، ومن بينها منظمة مجاهدي خلق، أكدت أن المواجهات لاتزال مستمرة.

يشار إلى أن المظاهرات، التي عمت أكثر من 80 منطقة ومدينة إيرانية، بينها العاصمة طهران، سرعان ما انتقلت من موجات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، إلى المطالبة برحيل نظام الولي الفقيه.