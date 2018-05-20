روسيا تكشف عن أول محطة نووية عائمة في العالم

كشفت روسيا عن أول محطة نووية عائمة وصفها الناقدون بأنها «تايتانيك نووية» وذلك للحصول على مزيد من الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم مساعي موسكو لتطوير موارد نفطية في المناطق القطبية النائية.

ووصلت محطة أكاديمك لومونوسوف التي بنيت في سان بطرسبورغ إلى مورمانسك الخميس، حيث رست في مرفأ المدينة وتم تقديمها أمس لوسائل الإعلام.

وكشف اليكسي ليخاشيف رئيس شركة «روساتوم» الحكومية للطاقة النووية المحطة التي طليت باللونين البني والأصفر، في مرسى المدينة وسط عزف الأوركسترا للنشيد الوطني. وأشاد ليخاشيف بمحطة الطاقة الجديدة ووصفها بأنها «الأولى في العالم»، وقال إنها «تؤكد الدور القيادي الأكيد لشركة روساتوم وقطاع الطاقة النووية الروسي على الأجندة العالمية».

وقال «آمل بأن يكون اليوم رمزياً للقطب الشمالي» مضيفا أن روساتوم «تطلق توجهاً يتمثل في الطلب على المرافق النووية المتوسطة القطرة والمنشآت المتحركة لعقود قادمة».