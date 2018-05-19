مقتل 8 في تفجيرات باستاد في أفغانستان

قال مسؤولون إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في عدة تفجيرات وقعت في استاد رياضي خلال مباراة للكريكت في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان ليل الجمعة.

وقال صوهارب قدري وهو عضو مجلس محلي إن التفجيرات وقعت بعد صلاة العشاء في استاد لكرة القدم كان يقام عليه مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن أربعة تفجيرات وقعت اثنان منها داخل الاستاد واثنان خارجه بدا أنهما يستهدفان الفارين من التفجيرين في الداخل.

وأكد عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن ثمانية متفرجين قتلوا وأُصيب 43 آخرون في ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات متتالية.

وقال تاداميتشي ياماموتو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان "أنا غاضب من هذه الهجوم الذي وقع باستخدام أربع قنابل استخدمت بحرص لقتل وتشويه مدنيين يشاهدون مباراة للكريكت... هذا الفعل الوحشي لا يمكن أن يكون له مبرر على الإطلاق.. يجب محاسبة المسؤولين".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة لكن حركة طالبان أصدرت بيانا تنفي فيه ضلوعها في الهجوم.

وشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وعُزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي طالبان.