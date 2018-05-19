روسيا تكشف عن أول محطة نووية عائمة في العالم

كشفت روسيا السبت النقاب عن أول محطة نووية عائمة في العالم في احتفال جرى في مرفأ مدينة مورمانسك النائية في شمال البلاد حيث سيتم تزويد مفاعلاتها بالوقود النووي قبل التوجه الى سيبيريا.

ووصلت محطة اكاديمك لومونوسوف التي بنيت في سان بطرسبورغ الى مورمانسك الخميس حيث رست في مرفأ المدينة وتم تقديمها السبت لوسائل الاعلام.

والسفينة التي يبلغ طولها 144 مترا ووزنها 21 ألف طن وبنتها الشركة الروسية الحكومية للطاقة النووية روساتوم، تحتوي على مفاعلين نوويين تبلغ طاقة كل منهما 35 ميغاوات وتشبه تلك التي تستخدم عادة لامداد كاسحات الجليد بالطاقة.

وستتجه السفينة في صيف عام 2019 الى مرفأ بيفيك بإقليم تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا الاتحادية.

وبامكان السفينة توليد طاقة تكفي لاستهلاك مدينة يقطنها 200 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الخمسة آلاف الذين يعيشون في بيفيك.

وستستخدم المحطة بشكل رئيسي لامداد منصات النفط بالطاقة فيما تتوسع روسيا شمالا نحو القطب الشمالي للتنقيب عن النفط والغاز، ما يجعل الحاجة الى الكهرباء امرا ضروريا في هذه المناطق النائية.

وقال فيتالي تروتنيف المسؤول عن صناعة وتشغيل المحطة النووية العائمة في روساتوم ان وحدات كهذه يمكن "ان تغذي المناطق النائية بالكهرباء والتدفئة، وتدعم ايضا التنمية الاقتصادية المستدامة".

واضاف ان استخدام مفاعلات عائمة يمكن ان يوفر 50 ألف طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في العام.



وفي البداية كان من المقرر ان يتم تزويد مفاعلي المحطة بالوقود النووي في سانت بطرسبورغ، لكن تم نقل المهمة الى مورمانسك بدلا من ذلك نظرا الى مخاوف متعلقة بالسلامة العامة اثارتها بلدان تقع على بحر البلطيق.