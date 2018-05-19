كوريا الشمالية تصعّد ضد جارتها «الجنوبية»

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، أنّ جارتها الشمالية، رفضت الموافقة على قائمة من الصحافيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، ما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونغيانغ بالحد من التوترات.

وأكّدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، المسؤولة عن التعامل مع الشمال، أنّ بيونغيانغ امتنعت عن قبول قائمة الصحافيين التي قدمتها سيؤول لحضور تفكيك موقع التجارب. وفيما لم تعلن الوزارة مزيداً من التفاصيل، من شأن قرار بيونغيانغ أن يثير شكوكاً بشأن خطتها الخاصة بموقع التجارب.

في السياق، أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أنه يراقب الوضع في كوريا الشمالية بعد تصريحات رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون - كوون الكوري الشمالي بأن بيونغيانغ لن تجلس وجها لوجه مع النظام الحالي لكوريا الجنوبية ما لم تتم تسوية الوضع الخطير. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، عن مصدر بالمكتب الرئاسي قوله، إنّه يعتقد أنّ تصريحات رئيس اللجنة جاءت رداً على بيان أصدرته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية.

وبشأن نية كوريا الشمالية الحقيقية من وراء تعليق المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، قال المصدر، إنه لا يعرف سبب ذلك ونفى وجود خطة لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

بدورها، شددت الصين، أمس، على أنّها تدعم الاستقرار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، كما تدعم حل الخلافات المتعلقة بتطوير الأسلحة عبر المحادثات، وذلك رداً على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الصين ربما تؤثّر على كوريا الشمالية مما يجعلها تتخذ هذا الموقف الجديد المتشدّد.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات ترامب، قال الناطق باسم الخارجية الصينية لو كانغ، إنّ موقف الصين لم يتغيّر، وجدد دعمها لهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف لو في إفادة صحافية من بكين: ندعم كل الأطراف المعنية باستمرار لحل قضية شبه الجزيرة، من خلال المشاورات السياسية والوسائل السلمية.

على صعيد متصل، نفى المكتب الرئاسي في سيؤول، أمس، صحة أخبار أوردتها صحيفة آساهي اليابانية مفادها أن كوريا الجنوبية اقترحت على واشنطن نقل الأسلحة النووية الكورية الشمالية إلى الخارج.

وقال المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي يون يونج-تشان في رسالة نصية إلى الصحافيين: ما أوردته صحيفة أساهي من أخبار تفيد بأن المستشار الرئاسي للأمن الوطني جونغ إي - يونغ اقترح على مستشار البيت الأبيض للأمن الوطني جون بولتون نقل الأسلحة النووية في كوريا الشمالية إلى الخارج، لا أساس لها من الصحة. وأعرب يون عن أسفه القوي على نشر الصحيفة لخبر من دون التأكد من صحته، مشيراً إلى أنّ القصر الرئاسي سينظر في سبل لمواجهة صحيفة أساهي حول نشرها الخبر.