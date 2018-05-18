مقتل 9 بينهم أطفال في اشتباكات بين الهند وباكستان

ذكر مسؤولون أن تسعة أشخاص، بينهم أطفال، قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في عدة نقاط عبر الحدود تشهد تواجدا عسكريا مكثفا اليوم الجمعة.

وقالت مصادر من الدولتين إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا في إطلاق النار والقصف المتقطع الذي بدأ مساء أمس عبر الحدود الفعلية في منطقة كشمير المتنازع عليها وفي مناطق أخرى .

وذكر مسؤولو الشرطة أن أربعة مدنيين وفرد من قوات حرس الحدود الهندية قتلوا في اشتباكات على طول خط المراقبة .

وفي إسلام أباد، استدعت الخارجية الباكستانية الدبلوماسيين الهنود احتجاجا على وفاة امرأة وأطفالها الثلاثة بقصف عبر الحدود.

وقالت الوزارة في بيان: "الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالمدنيين أمر مؤسف للأسف".

ويأتي تبادل إطلاق النار عشية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للمنطقة المقررة غدا السبت.

وقالت شبكة تلفزيون نيودلهي (إن دي تي في) إن المدارس والجامعات على طول الجانب الهندي من الحدود أغلقت، وجاري إجلاء المدنيين من القرى في مركبات مضادة للرصاص بسبب إطلاق النار.