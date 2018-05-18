الجاسوس الروسي السابق سكريبال يغادر المستشفى



أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم ان الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال الذي تعرض لتسميم بغاز أعصاب في شهر مارس غادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي وتجاوزه مرحلة الخطر.

وقالت المديرة التنفيذية لمستشفى كارا تشارلز باركس في بيان "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرجي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى".

وعثر على سكريبال فاقد الوعي على مقعد يوم الرابع من مارس الماضي في مدينة سالزبري بجنوب بريطانيا مع ابنته التي خرجت من المستشفى الشهر الماضي.

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن الهجوم بغاز الأعصاب وطردت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة أكثر من 100 دبلوماسي روسي.. ونفت موسكو ضلوعها في الهجوم وردت بطرد العدد ذاته من الدبلوماسيين الغربيين.