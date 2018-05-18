الرئيس الأميركي يصف مهاجرين بـ«الحيوانات».. والمكسيك تحتج

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعض المهاجرين غير القانونيين بـ«الحيوانات»، وذلك خلال طاولة مستديرة لمناقشة موضوع المدن التي تشكل ملاذات للمهاجرين والعصابات.

وقال خلال نقاش حول بلديات ولاية كاليفورنيا التي ترفض التعاون مع إدارة الهجرة في الحكومة الفيدرالية: «سنطرد أشخاصاً من البلاد.. لا يمكنكم أن تتخيلوا كم أن هؤلاء الأشخاص أشرار». وأضاف «ليسوا بشراً، هم حيوانات.. سنطردهم من البلاد بوتيرة غير مسبوقة»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وتابع الرئيس الأميركي «يقدم القانون في كاليفورنيا ملاذاً لبعض المنحرفين الأكثر شراً والأكثر عنفاً على الأرض مثل عصابة «إم أس-13». وأرجع ترامب سبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أن الولايات المتحدة تمتلك «أكثر القوانين حماقة في العالم». وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل عديدة من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس. وقال العضو المنتخب عن كولورادو جاريد بوليس: «المهاجرون بشر وليسوا حيوانات ولا مجرمين ولا تجار مخدرات ولا مغتصبين... هم بشر».

وعلى الفور رفضت المكسيك وصف ترامب للمهاجرين بالحيوانات وذكر وزير خارجية المكسيك لويس فيديجاراي أن تصريحات الرئيس الأميركي غير مقبولة بالمرة وأن وزارته ستقدم شكوى رسمية لنظيرتها الأميركية. وقال الوزير في حديث مع قناة تليفيزا المحلية: الرئيس ترامب أشار إلى بعض المهاجرين على أنهم حيوانات، فربما كانت تدور في ذهنه صورة عصابات إجرامية.. لا أعلم. وأضاف: ف ي رأي الحكومة المكسيكية هذا غير مقبول على الإطلاق وسنتصل رسمياً بوزارة الخارجية الأميركية اليوم.