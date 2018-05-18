ترامب يؤكد عدم تطبيق «النموذج الليبي» مع كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يتم النظر في السيناريو الليبي في ما يتعلق بكوريا الشمالية، مشيراً إلى أن الزعيم كيم جونغ أون سيبقى في السلطة.

وقال الرئيس ترامب: إن النموذج الليبي ليس على الإطلاق ما يدور في بالنا، مخالفاً بذلك مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي صرح قبل أيام أن هذا هو خيار الإدارة للمفاوضات المقبلة، ما أثار غضب بيونغ يانغ. وأضاف ترامب أنه في حال تمكنت الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية فإن كيم جونغ أون سيكون مسروراً جداً.

وفي تصريحات لشبكة فوكس الأميركية أوضح بولتون أن الإدارة الأميركية «تفكر في النموذج الليبي في 2003 و2004» لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، الذي وعد به الزعيم الكوري الشمالي، في إشارة إلى تخلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ديسمبر 2003 حين كان يتولى السلطة في البلاد، عن برنامجه لتطوير أسلحة نووية. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس ترامب بنظيره الكوري الشمالي في سنغافورة 12 يونيو المقبل.