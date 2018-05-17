بريطانيا نحو نشر مسودة «بريكست»

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أنها ستنشر ملفاً يتضمن استراتيجيتها بخصوص «بريكست» خلال الأسابيع المقبلة، فيما تنامت الشكوك وتزايدت الانقسامات حول العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، إن «الوثيقة البيضاء» تتضمن توضيحات مفصّلة وطموحة لمواقف الحكومة، وتعتبر أهم وثيقة بخصوص الاتحاد منذ الاستفتاء، موضحاً أنها ستعبر عن الطموح حول علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، في سياق الرؤية لدور بريطانيا المستقبلي في العالم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الوثيقة التي ستنشر قبل عقد قمة أوروبية الشهر المقبل ستكون في نحو مئة صفحة. من جهته، قال وزير مكتب مجلس الوزراء ديفيد ليدينغتون «عمل ضخم يجري في مختلف القطاعات الحكومية لوضع اللمسات الأخيرة على رؤية رئيسة الوزراء حول شراكة خاصة عميقة ومتكاملة بيننا والاتحاد الأوروبي».