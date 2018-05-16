واشنطن تعلن الاثنين استراتيجية تحالف دولي لمواجهة إيران

قالت الخارجية الأميركية أنها تعمل على تأسيس تحالف دولي لمواجهة إيران مشيرة إلى أن هذا القرار أتخذ بعد استضافة سفراء بعض الدول ومن المتوقع أن يعلن وزير الخارجية مايك بومبيو عن الاستراتيجية بهذا الخصوص الاثنين المقبل.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة تستهدف محافظ المصرف المركزي الإيراني، ولي الله سيف، بتهمة المشاركة في تمويل ميليشيا حزب الله بشكل سري. وتأتي العقوبات ضد ما مجموعه أربعة أشخاص وأحد المصارف «بناء على قرار الرئيس دونالد ترامب» قبل أسبوع بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، «والبدء في إعادة العمل بالعقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق، بما في ذلك ضد المصرف المركزي الإيراني»، بحسب بيان لوزارة الخزانة.

وأفاد وزير الخزانة ستيفن منوتشين بأن سيف «قام بتمرير ملايين الدولارات من جانب فيلق القدس في الحرس الثوري عبر بنك البلاد الإسلامي، ومقره في العراق، لدعم أنشطة حزب الله».

وقال في بيان: «إنه أمر يثير الاستياء أن يكون مسؤول البنك الإيراني الكبير تآمر مع فيلق القدس لتسهيل تمويل جماعات إرهابية مثل حزب الله». وتطول العقوبات مسؤولاً كبيراً في المصرف المركزي هو علي طرزلي، وكذلك البنك ومديره أراس حبيب، وممثل حزب الله المتهم بالعمل مع فيلق القدس محمد قصير.