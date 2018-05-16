السجن 30 يوماً للمعارض الروسي نافالني

حكم على المعارض الروسي اليكسي نافالني، أمس، بالسجن ثلاثين يوماً لأنه نظم تظاهرة من دون ترخيص فرقتها قوات الشرطة بالقوة قبل يومين من تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً لولاية رابعة.

وقال القاضي في محكمة تفيرسكوي في موسكو ديمتري غوردييف إن نافالني «مذنب بموجب المادة 20.2 (بشأن تنظيم تظاهرات من دون ترخيص) وحكم عليه بالسجن الإداري لمدة 30 يوماً».

وسيحاكم نافالني لاحقاً بتهمة رفضه الامتثال لأوامر الشرطة.

ونافالني البالغ من العمر 41 عاماً كثف في الأشهر الماضية الدعوة إلى التظاهر للضغط على الكرملين بعد منعه من الترشح للرئاسة في انتخابات 18 مارس.

ودعا نافالني في 5 مايو أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع فلبى الآلاف دعوته في عدة مدن روسية. موسكو - أ.ف.ب