بالفيديو.. بوتين يفتتح جسراً يربط روسيا بالقرم

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، الجسر الجديد الذي يربط القرم بروسيا، بعد أن قاد بنفسه شاحنة برتقالية اللون عبر الجسر الضخم، والذي يهدف إلى الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد أربع سنوات على ضمها من أوكرانيا.

وقاد بوتين الشاحنة مرتدياً سروال جينز وسترة سوداء، متقدماً قافلة من حوالي عشر شاحنات برتقالية اللون، وعبر خلال 16 دقيقة «جسر القرم» الممتد على طول 19 كيلومتراً بين شبه جزيرة تامان في جنوب روسيا وشبه جزيرة كيرتش في منطقة القرم.

وفي الطرف الآخر من الجسر في القرم، كان حشد ينتظر الرئيس واستقبله بتصفيق حار عند وصوله. وقال بوتين: «كان الناس في لحظات كثيرة من التاريخ، وحتى في أيام القيصر، يحلمون ببناء هذا الجسر، قاموا بمحاولات جديدة في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، وأخيراً بفضل عملكم وموهبتكم، تحقق هذا المشروع، هذه المعجزة، إنه يوم استثنائي، يوم احتفال تاريخي» في روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي، أمس: «لم يكن الكثيرون يؤمنون في إمكانية تحقيق مثل هذه الخطط، ومرة جديدة، أثبت بوتين أن حتى الخطط الأكثر طموحاً يمكن تحقيقها بقيادته».