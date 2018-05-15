بالفيديو.. بوتين يدشن جسر القرم الأطول أوروبياً

دشّن فلاديمير بوتين "الثلاثاء" أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربي البلاد بطول 19 كم فوق مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

وقاد بوتين شاحنة "كاماز" سارت في طليعة قافلة من الشاحنات، التي استخدمت في مشروع مد الجسر، الذي استغرق تشييده 27 شهراً وبلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار.

واستغرقت رحلة القافلة عبر الجسر الجديد قرابة 20 دقيقة، استمع خلالها بوتين لشرح حول مراحل تشييد الجسر من عاملين رافقاه في قمرة الشاحنة.

وشكر بوتين بعد وصوله القرم العاملين في المشروع على إنجازهم الذي يعد فخراً لروسيا، مشيرا إلى أن قرابة 10 آلاف مهندس وعامل وفني شاركوا في المشروع الذي سيخدم تنمية شبه الجزيرة العائدة إلى قوام روسيا بموجب استفتاء شعبي عام 2014.

واليوم تم افتتاح القسم المخصص من الجسر لعبور السيارات، على أن يتم الانتهاء من القسم المخصص للقطارات في 2019، ليكتمل بذلك ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية.