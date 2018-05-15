عملية تفكيك موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية تتقدم "بشكل جيد"

تُشير صور حديثة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية إلى أنّ عملية تفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية "تتقدّم في شكل جيد"، بحسب ما أفاد موقع أميركي متخصص قبل قمة تاريخية مرتقبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستدمر "بالكامل" موقع بانغي-ري في شمال شرق البلاد، في حضور الصحافة الأجنبية بين 23 و25 مايو.

وشهد موقع بانغي-ري كل التجارب النووية الستّ التي أجرتها كوريا الشمالية بما في ذلك اقوى تجاربها في سبتمبر الماضي.

وكتب موقع "38 نورث" المتخصص والتابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن أنّ صور الأقمار الاصطناعية المؤرخة 7 مايو تظهر "أوّل أدلة لا جدال فيها على أنّ تفكيك موقع الاختبار يتقدّم في شكل جيد".

وقد تم تدمير العديد من المباني التشغيلية المهمة بالإضافة إلى مبان أصغر في محيط الموقع. وأزيلت السكك التي تربط الأنفاق بأكوام نفايات الحفر، بحسب ما أضاف الموقع. كما تم توقيف أعمال حفر نفق جديد منذ مارس.

كذلك، تُظهر الصور اعمالا تحضيرية لحفل تفكيك الموقع، مع منصة مثبتة بين نفايات التنقيب، في ما يبدو أنه محاولة لاستقبال الصحافيين المدعوين. وكتب "38 نورث" أنه "يُمكن أن يكون الهدف وضع كاميرات لتصوير اغلاق البوابة الغربية".

وفي تحول كبير منذ تبادل كيم وترامب التهديدات بشن حرب والإهانات الشخصية، تعهد الزعيم الكوري الشمالي العمل على نزع الأسلحة النووية خلال قمة عقدها مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-ان الشهر الفائت.

وتعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو الجمعة أن تعمل الولايات المتحدة على إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية الذي انهكته العقوبات الدولية في حال وافقت الأخيرة على التخلي عن ترسانتها النووية.