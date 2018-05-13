مقتل 10 وإصابة 41 في تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس في إندونيسيا

ذكرت الشرطة في إندونيسيا، أن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 41 آخرون في تفجيرات استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا اليوم الأحد.

وأشارت وكالة المخابرات الوطنية إلى احتمالية وقوف جماعة أنصار الدولة، المرتبطة داعش، وراء الهجمات.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية، واوان بوروانتو، لشبكة "مترو تي في" التلفزيونية، "خططوا لمهاجمة أهداف للشرطة في 11 مايو لكن بسبب استعداد الشرطة اختاروا أهدافا بديلة".

وقال فرانس بارونج مانجارا، المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية، إن التفجير الأول وقع في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية مرجحاً أنه كان تفجيراً انتحارياً.

ووفقا للمتحدث، فقد تلاه تفجير ثان في كنيسة خمسينية وثالث في كنيسة بروتستانتينية.

وقال أحد الحراس عند كنيسة جيه كيه اي البروتستانتينية لوسائل الإعلام المحلية، إن أحد الانتحارين المشتبه بهم كانت سيدة تحمل طفلين.

ونقل موقع ديتيك الإخباري الإلكتروني عن الحارس القول إن رجال الشرطة استوقفوها لدى البوابة، "ولكنها انفجرت فجأة".

وأظهرت الصور التلفزيونية دراجة بخارية متضررة يعتقد أن الانتحاري استخدمها في كنيسة سانتا ماريا بالإضافة إلى سيارات محترقة خارج كنيسة ثانية.

وشوهد أفراد من فرقة تفكيك القنابل بالشرطة وهم يحاولون تفكيك ما يبدو أنه أداة تفجير لم تنفجر خارج كنيسة ثالثة.

وقالت اندانج، وهي من رواد كنيسة سانتا ماريا لقناة "كومباس" التلفزيونية، "كنت جالسة في مقصف أمام الكنيسة عندما سمعت انفجارا مدويا".

وتابعت "كان هناك الكثير من الناس في ذلك الوقت. رأيت جثثا وجرحى".