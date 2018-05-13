إلغاء حظر تولي برلسكوني مناصب عامة في إيطاليا

ألغت محكمة إيطالية حظراً على تولي زعيم يمين الوسط المخضرم سيلفيو برلسكوني أي منصب عام، وهو ما يعني إمكانية ترشحه لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة المقبلة. لكن القرار جاء متأخراً بالنسبة لبرلسكوني (81 عاماً) الذي تمنى قبل ثلاثة أيام النجاح لحليفه السياسي حزب الرابطة في تشكيل حكومة من دونه بعد نتائج تصويت لم تكن مرضية.

وأدين برلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء 4 مرات، بالتهرّب الضريبي عام 2013 ما ترتب عليه طرده من المجلس الأعلى للبرلمان ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات. لكن في حكم جرى إعلانه أمس قضت محكمة معنية بالإشراف على تنفيذ الأحكام في مدينة ميلانو شمالي البلاد، بإمكان إلغاء الحظر قبل عام من موعد نهايته بسبب «حسن السير والسلوك».