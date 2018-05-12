مقاتلتان أميركيتان تعترضان قاذفتين روسيتين قبالة ألاسكا

ذكرت وسائل إعلام أن طائرتين أميركيتين مقاتلتين اعترضتا طائرتين قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل ألاسكا الجمعة.

وقال الميجر أندرو هينيسي، المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية في بيان لمحطة "سي.إن.إن" إن الطائرتين الروسيتين، وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي لألاسكا في نحو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش).

ونقلت "سي.إن.إن" عن البيان قوله إن طائرتين مقاتلين من طراز نوراد إف-22 مقرهما ألاسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة، ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقاً المجال الجوي الأميركي.