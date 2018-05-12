آخر الأخبار

منع رئيس وزراء ماليزيا السابق من مغادرة البلاد

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
طباعة Email

قالت ادارة الهجرة في ماليزيا اليوم السبت إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته ممنوعان من مغادرة البلاد.

وفي بيان موجز قالت الإدارة إن الزوجين "أدرجا على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد" وذلك في أعقاب تكهنات بأن نجيب كان يخطط للهرب من ماليزيا لتجنب اتهامات بمزاعم فساد بعد خسارته في الانتخابات أمام مهاتير محمد البالغ من العمر 92 عاما.

وفي تغريدة ، قال نجيب إنه سيأخذ "استراحة قصيرة" ، وأظهر مسار رحلة تم تسريبه عبر الإنترنت خططًا واضحة للسفر إلى جاكرتا على متن طائرة خاصة.

وفي أعقاب قرار الإدارة، قال نجيب في تغريدة أخرى إنه "سيحترم التعليمات وسيكون مع العائلة في البلاد".

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon