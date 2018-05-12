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واشنطن تطالب بحق تفتيش «نووي إيران» وتدعو للضغط على طهران لتغيير سلوكها

المصدر:
  • عواصم ــــ وكالات
التاريخ:

ترامب متحدثاً إلى أنصاره في إنديانا | أ.ف.ب

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي الكارثي مع إيران كان بمثابة صفقة مكنت طهران من أن تصرف أموالاً بمليارات الدولارات على أعمال القتل والتدمير. وأوضح خلال كلمته أنه يريد صفقة نووية جديدة مع إيران، تكون «مفيدة» لطهران وتسمح للولايات المتحدة بتفتيش المنشآت الإيرانية.

وقال البيت الأبيض، أمس، إن الوقت قد حان لكي تمارس الدول المسؤولة الضغط على إيران لتغيير سلوكها الخطير المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكر في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني يضخ الموارد من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنّ إطلاق الصواريخ الإيرانية سواء من سوريا أو عبر وكلائها في اليمن، يعد دليلاً آخر على أن الأعمال الطائشة للنظام الإيراني تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين.

 

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