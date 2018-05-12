مسؤولة في البيت الأبيض تسخر من مرض ماكين

ذكرت تقارير إعلامية، أن مسؤولة في البيت الأبيض سخرت من مرض السناتور جون ماكين بسرطان الدماغ في اجتماع داخلي، قائلة إن رفضه مرشحة الرئيس دونالد ترامب لرئاسة وكالة المخابرات المركزية الأميركية لا يهم، فهو يحتضر على كل الأحوال.

وقالت صحيفة ذا هيل، إن كيلي سادلر وهي مساعدة خاصة في مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض قالت هذا التعليق في اجتماع مغلق أول من أمس، حضره نحو 12 موظفاً، وفق صحيفة واشنطن بوست. وردت سيندي ماكين زوجة السناتور بتغريدة قائلة «هل لي أن أذكرك بأن زوجي له أسرة من سبعة أبناء وخمسة أحفاد»؟

وتكررت انتقادات جون ماكين «81 عاماً» لترامب. وفي مذكرة من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الشهر اتهم ماكين ترامب، الذي ينتمي مثله للحزب الجمهوري، بعدم التمسك بالقيم الأميركية. وتم تشخيص إصابة ماكين بنوع شرس من سرطانات الدماغ العام الماضي.

ويتلقى العلاج في ولاية أريزونا التي ينحدر منها، وهو غائب عن جلسات مجلس الشيوخ منذ شهور. وقالت «واشنطن بوست» إنّ ناطقاً باسم البيت الأبيض لم يشكك في التقرير. ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض قوله في بيان: «نحترم خدمة السناتور ماكين لبلدنا ونصلي من أجله ومن أجل أسرته في هذا الوقت العصيب».