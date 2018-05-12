استقالة رئيس فريق التفتيش في وكالة الطاقة الذرية

قدّم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استقالته، أمس، وفق ما قال ناطق باسم الوكالة. ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة تيرو فارجورانتا المفاجئة.

وقال الناطق، إن الوكالة ستستمر في ممارسة أنشطة الرقابة التي تتولاها بمهنية عالية. جدير بالذكر أنّه قد تم تعيين مساعد المدير العام للوكالة المكلف بأنشطة التحقق في إيران ماسيمو ابارو بديلا مؤقتاً لفارجورانتا الذي تولى منصبه أواخر العام 2013.

وأوضح الناطق، أنّه سيتم تعيين بديل دائم في اقرب وقت ممكن. وقال مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الولايات المتحدة مستمرة في دعم عمليات التفتيش الصارمة التي تجريها الوكالة في إيران تطبيقاً لكامل صلاحياتها.