اجتماع ثلاثي بألمانيا يدعو إلى احترام وقف النار في أوكرانيا

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأوكراني بيترو بوروشنكو، أمس، إلى الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار الموقع في عيد الفصح في أوكرانيا، معربين عن «قلقهم العميق» لتعرضه للانتهاك، والتقى ماكرون، وبوروشنكو، وميركل في آخن في ألمانيا على هامش تسليم ماكرون جائزة شارلمان، وتطرقوا إلى الوضع في أوكرانيا.

اتفاقيات

وأعلن الإليزيه في ختام اللقاء «لقد دعوا إلى وقف العنف وإلى الاحترام الدقيق لوقف إطلاق النار»، الذي تقرر أواخر مارس الماضي، بموافقة قادة لقاء النورماندي الذي ضم الثلاثة، إضافة إلى بوتين.

وشددت ميركل وماكرون وبوروشنكو، أيضاً، على «ضرورة التزام سياسي قوي من جميع الأطراف بتطبيق اتفاقات مينسك» الموقعة في فبراير 2015، التي تنص على منح الأراضي الانفصالية في شرق أوكرانيا، مزيداً من الحكم الذاتي لتمكين عودتها إلى حضن كييف».

وقد أسفر النزاع المسلح بين الجيش الأوكراني وانفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد، عن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ اندلاعه في 2014.

وأوضح الإليزيه أن الرؤساء الثلاثة ناقشوا إجراءات تطبيق هذه الاتفاقات، التي تتضمن إمكانية إرسال بعثة للأمم المتحدة إلى بعض المناطق في دونيتسك ولوغانسك، متى توافرت الشروط.