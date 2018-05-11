عشرات القتلى بانهيار سد في كينيا

لقي ما لا يقل عن 47 شخصاً حتفهم إثر انهيار أحد السدود ببلدة سولاي غربي كينيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدار أسابيع عدة. وأوضح رئيس الصليب الأحمر المحلي نيكولاس كيمبوي أن 20 من بين الضحايا هم من الأطفال، بينما أكد قائد للشرطة المحلية في كينيا حصيلة القتلى، مشيراً إلى تضرر أكثر من 450 أسرة من هذا الانهيار.

وذكر وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانجي، الذي هرع إلى مكان الحادث ليتفقد الوضع، أن معظم الضحايا من العاملين في مزرعة يحصلون على المياه الخاصة بهم من خلال السد. وتتعرض كينيا التي ضربتها الأمطار بعد جفاف حاد، منذ مارس الماضي وبداية فصل الأمطار الطويل، إلى تساقط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات تسببت بمقتل نحو 170 شخصاً.