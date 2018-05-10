هانوي تطالب بكين بسحب صواريخ نشرتها في جزر متنازع عليها

طالبت هانوي، السلطات الصينية، بإزالة معدات عسكرية من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أنّ المنشآت الصاروخية التي تحدثت عنها تقارير تشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة فيتنام.

ويعقب التحذير تقريراً بثته شبكة «سي.إن.بي.سي» الأميركية الأسبوع الماضي، أفاد بأن الصين نشرت صواريخ مضادة للسفن وأخرى من طراز أرض-جو في أرخبيل سبارتلي في الممر المائي الغني بالموارد الذي تطالب به فيتنام. ورأت هانوي في التحركات الصينية الأخيرة تهديداً للسلم، وأكدت أحقيتها التاريخية والقانونية في الجزر.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية لي ثي ثو هانغ، في بيان، أنّ فيتنام تطلب من الصين سحب المعدات العسكرية التي تم نشرها بشكل غير شرعي في مناطق تحت سيادة فيتنام. وردت بكين إن لدى الصين سيادة لا جدال فيها على الجزر والمياه المحيطة بها.