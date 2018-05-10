بيونغيانغ تفرج عن 3 أميركيين وترامب سعيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإفراج عن ثلاثة أميركيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية، مؤكداً أنهم في طريقهم إلى الولايات المتحدة برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو. وغرّد ترامب: «يسرني إعلامكم بأنّ وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه جواً عائداً من كوريا الشمالية مع ثلاثة رجال رائعين، يتطلع الجميع للقائهم، هم في صحة جيدة على ما يبدو». وأوضح

ترامب أنّه سيكون موجوداً عندما يصل ضيوف بومبيو الثلاثة قاعدة سانت آندروز الجنوية قرب واشنطن صباح اليوم الخميس، لافتاً إلى أنّ بومبيو عقد لقاء جيداً مع كيم، وتمّ الاتفاق على زمان ومكان للقمة التاريخية التي ستناقش نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وعقد بومبيو لقاءات في بيونغيانغ، أمس، مع مسؤولين كبار من كوريا الشمالية. وتهدف الزيارة غير المعلنة لبومبيو وهي الثانية له خلال أسابيع والأولى بصفته وزيراً للخارجية، إلى تسريع الاستعدادات للقمة التي ستتناول الترسانة النووية للشمال. وصرّح بومبيو أمام صحافيين، بأنّه يأمل بالتوصّل إلى اتفاق حول موعد ومكان القمة، على الرغم من إعلان ترامب أنّه تمّ تحديدهما.

على صعيد متصل، دعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية، إلى نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، وأيدت الإعلان المشترك الذي أصدرته الكوريتان خلال قمتهما التاريخية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في مؤتمر صحافي مشترك بعد اجتماع ثلاثي عُقد في طوكيو: «اتفقنا قبل كل شيء على الاعتراف بأنّ النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وإحلال سلام دائم وتطوير العلاقات بين الكوريتين، أمور أساسية، أرغب في أن أشكر القادة الذين أشادوا بإعلان بانمونغوم ودعموه».

وقال مون إنه يعتقد أن شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا سيشهدان عصراً جديداً للسلام والازدهار في حال تضافر الجهود بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، مضيفاً أن الدول الثلاث ستصبح شريكة حقيقية لبعضها البعض وستحقق نقطة تحّول كبرى في تاريخ العالم.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كوريا الشمالية، إلى القيام بخطوات ملموسة من أجل نزع شامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومن أجل السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا. وأضاف آبي: «إذا ما حُلت مسائل الخطف والبرامج النووية والصواريخ بمجملها، وإذا ما سلكت كوريا الشمالية الطريق الصحيح، فسنضع نصب أعيننا هدف تطبيع العلاقات».

إلى ذلك، أكّد رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، أنّ زعماء الدول الثلاث أجروا نقاشاً عميقاً حول تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحول البرنامج النووي لبيونغيانغ. وأضاف لي: «تود الصين دائماً الاضطلاع بدور بناء لإخلاء المنطقة من السلاح النووي وتحقيق السلام والاستقرار».

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأسرة الحاكمة بكوريا الشمالية، استقل الزعيم كيم جونغ أون، طائرة للسفر خارج بلاده، متوجهاً إلى الصين.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن كيم، بات أول حاكم يسافر خارج كوريا الشمالية جواً منذ 32 عاماً. وأشارت الوكالة إلى أنّ والد كيم الراحل، كيم جونغ إيل، تجنّب السفر بالطائرات خلال حكمه، حتى إنه اشتهر بـ«كاره الطيران».