مهاتير ذو الـ 92 عاماً يفوز بمنصب رئيس الوزراء في ماليزيا

فاز مرشح المعارضة مهاتير محمد (92 عاماً) في الانتخابات لشغل منصب رئيس وزراء ماليزيا، وفق ما أظهرته النتائج الرسمية، أمس.

وأعلن المرشح الفائز للصحافيين أن مراسم حلف اليمين الدستورية ستقام خلال 24 ساعة. وفاز مهاتير الذي يقود ائتلاف أحزاب المعارضة بأغلبية في البرلمان الماليزي، ليضع حداً لتاريخ حكومات تحالف باريسان الوطني الذي استمر في البلاد 60 عاماً. وقال مسؤول في لجنة الانتخابات، في مؤتمر صحافي، إن المعارضة حصلت على 112 مقعداً في المجلس التشريعي، في حين حصل ائتلاف رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق على 76 مقعداً.

وقال مهاتير إن حكومته ستعيد سيادة القانون، وعلى أي شخص يخالف القانون مواجهة عواقب مناسبة. ودخل الحليفان السياسيان السابقان، مهاتير ونجيب، في خلاف مرير قبل عامين بسبب تورط نجيب المزعوم في مخطط اختلاس وغسل أموال تبلغ 4.5 مليارات دولار من صندوق تنمية الدولة. ورفض نجيب هذه الاتهامات وبرأ النائب العام ساحته من ارتكاب أي مخالفات.