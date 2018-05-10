إسرائيل: قوات إيرانية تستهدف قواعد عسكرية بالجولان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس إن قوات إيرانية على الجانب السوري من مرتفعات الجولان أطلقت نحو 20 قذيفة أو صاروخا على أهداف إسرائيلية هناك.

وأضاف أن القبة الحديدية اعترضت عددا من الصواريخ التي أطلقت على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن، مساء الأربعاء، هجوما صاروخيا استهدف مواقع قوات النظام السوري وحلفاءها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة.

وذكر المرصد أن انفجارات عدة هزت القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، وسط تحليق لطائرات إسرائيلية في سماء الجولان المحتل على الحدود السورية، مضيفا: "لا معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية".

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري عن ارتفاع أعداد قتلى الضربات الصاروخية، التي استهدفت منطقة الكسوة في القطاع الجنوبي الغربي من ريف دمشق، إلى 15 على الأقل من بينهم 8 إيرانيين.

وتأتي هذه الضربات بعد 9 أيام من ضربات مماثلة استهدفت مواقع للنظام ولإيران في مناطق سورية عدة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قد نشر منظومات دفاع جوي في الجولان المحتل، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.